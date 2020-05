Peter Uneken even trainer en politieagent bij Jong PSV: ‘Afstand houden is ineens hét item’

,,Je bent in het begin een beetje een politieagent”, zegt Peter Uneken over de rol van trainer in coronatijd. Hij begeleidt momenteel een selectie van 31 jonge kerels (opgesplitst in groepen), die allemaal dromen van een mooie carrière in het betaald voetbal en nu pas op de plaats moeten maken. ,,Het zijn soms vreemde trainingen, maar we krijgen het best aardig voor elkaar. In looplijnen mag je elkaar niet kruisen bijvoorbeeld en duelleren kan niet, om maar wat te noemen. Normaal hoef je daar allemaal geen rekening mee te houden. Nu is afstand houden ineens hét item.”