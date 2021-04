Philipp Max heeft bij PSV zijn grenzen verlegd: ‘Het was ongelooflijk gaaf en misschien ook wel krankzinnig’

PSV heeft tweede plek weer in handen, Ihattaren laat met zijn voeten en vocaal van zich horen

4 april PSV heeft de tweede plek weer in handen na een eenvoudige 3-0 zege op Heracles Almelo. In de eerste helft maakten de Eindhovenaren al het verschil, hét hoogtepunt was de fraaie treffer van Mohamed Ihattaren in de extra tijd. De jongeling vierde die treffer met een getergde reactie.