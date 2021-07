Philipp Max heeft nieuwe adem gevonden bij PSV en wil iets moois bereiken: ‘Heb geen moment gedacht aan iets anders’

Roger Schmidt vond dat PSV nog vaker had kunnen scoren tegen zijn oude club

7 juli PSV-coach Roger Schmidt was al een aantal jaren niet meer met een van zijn teams bij de club geweest waar hij als trainer begon. ,,Er is niks veranderd”, zag de coach woensdagavond in Duitsland na de 10-1 zege van PSV bij Delbrücker SC. ,,Het was voor ons en hen een goede wedstrijd. Ze hadden lang niet gespeeld”, vertelde de trainer.