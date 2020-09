Philipp Max: ‘Ik heb nog een paar weken nodig om honderd procent te worden’

Na afloop van PSV-Viktoria Köln zag Philipp Max er tamelijk uitgewoond uit. ,,Het was nog wat lastig. Vandaag speelde ik voor het eerst in de voorbereiding op het nieuwe seizoen negentig minuten”, gaf hij op trainingscomplex De Herdgang aan na een 1-1 remise. Hij had met een assist op Nick Viergever direct een aandeel.

Het trainingspotje brak de week voor de PSV’ers die niet voor hun nationale ploegen waren opgeroepen. ,,Zeker niet alles was perfect en ik moet iedereen nog goed leren kennen”, zei Max. ,,Hoe mijn medespelers graag aangespeeld worden bijvoorbeeld. Daarom was dit ook heel nuttig. Ik had tot nu toe maximaal zestig minuten gemaakt in de voorbereiding, maar nu weer een hele wedstrijd. Het komt goed. Ik heb nog een paar weken nodig om weer honderd procent te worden en voel me steeds beter.”

Vrije trappen

Max is content dat hij zich na de transfer weer op voetbal kan concentreren. Opvallend was dat hij aan het eind van de wedstrijd een vrije trap op een kansrijke plek mocht nemen en geen enkele PSV’er ook maar in de buurt kwam van de bal. Max gold in Duitsland als een specialist in het nemen van vrije trappen en heeft die status dus ook gewoon in Eindhoven. Tegen zijn landgenoten trof hij nog geen doel.

PSV betaalde bijna acht miljoen euro voor hem en FC Augsburg krijgt een aantal bonussen. Daarnaast is er een doorverkooppercentage tussen de clubs afgesproken, voor het geval PSV de linksback met winst verkoopt. Het percentage geldt alleen boven een (onbekend) hoog bedrag. ,,De laatste dagen was het even spannend en gelukkig kan ik me nu weer op het voetbal concentreren. We wonen nu nog even in een hotel, maar de komende dagen komt ook dat allemaal goed.”