Philips en PSV blazen hun relatie nieuw leven in: ‘Het shirt is nu meer waard dan ooit’

Jong PSV boekt met bus vol tieners knappe zege in Den Bosch

6 november Ondanks het gemis van achttien spelers won Jong PSV vrijdagavond in De Vliert van FC Den Bosch (1-2). Het gehavende team van Peter Uneken kon wel beschikken over een aantal gretige A-junioren, die speciaal voor deze wedstrijd in het team waren geschoven. De pupillen van Ruud van Nistelrooij gingen onverschrokken de strijd met de eveneens zwaar gemankeerde ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie aan. Ook de Bosschenaren misten meer dan twee handen vol spelers.