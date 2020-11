Philips geeft PSV extra zekerheid, maar blijft op de achtergrond: ‘PSV formuleert de sportieve doelen’

PSV is verguld met het extra geld dat Philips de komende jaren in de club steekt en vooral ook met de lengte van het nieuwe contract. De partner en sponsor verbond zich gisteren tot 2031 aan de voetbalclub en dat geeft PSV ruimte om vooruit te kijken.

Door de coronacrisis zag PSV dit jaar enkele miljoenen euro's aan sponsorgelden verdampen. Naar verwachting haalt de club dit jaar in totaal iets meer dan 25 miljoen euro op aan sponsorgeld, op een totale jaaromzet van tussen de 60 en 70 miljoen euro. Het extra geld dat Philips vanaf 2021 in PSV steekt (naar schatting 2,5 miljoen in plaats van 1,5 miljoen euro per jaar), geeft enige verlichting.