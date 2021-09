Phillip Cocu is beschikbaar voor nieuwe trainersklus: ‘Ze mogen altijd bellen’

,,Ik voel me niet snel te groot om iets te doen”, zegt Cocu. ,,Ik begin wel weer wat wedstrijdjes te kijken en het begint weer te trekken. Ze mogen altijd bellen”, zegt hij over eventueel geïnteresseerde clubs. ,,Of ik het doe, is een tweede. Als iets past, me aantrekt en op het juiste moment voorbij komt, sta ik daar open voor.”

Cocu was na drie titels bij PSV als trainer (tussen 2013 en 2018) niet heel succesvol in het buitenland. Zowel bij Fenerbahce als Derby County moest hij het veld ruimen. Bij de Britse club na meer dan een seizoen en in Turkije ging het al snel mis. ,,Ik heb nu twee omzwervingen in het buitenland gehad. Het is zeker interessant om in Nederland weer eens rond te kijken, naar wat op het juiste moment voorbij komt in de fase waarin je zit. Ik sluit nooit dingen uit. Ik vermaak me overigens uitstekend, dus we zien wel wat er gebeurt.”