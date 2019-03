Phillip Cocu nog even in ‘wandeltempo’: ‘Een uitstekend initiatief’

Terwijl zijn vader Peter met tientallen senioren het veld opstapt voor een dagje walking football, kijkt Phillip Cocu (48) langs de rand van het veld tevreden toe. Een bijna idyllisch zonnetje schijnt bij het amateurcomplex van DBS in Eindhoven op alle gezichten. ,,Prachtig toch, dit", zegt Cocu. ,,Het mooiste blijft het spel, maar het geroezemoes vooraf en het sociale gebeuren rond wedstrijden blijft altijd bijzonder. Als voetballer wilde ik zo lang mogelijk blijven spelen en ook als je ouder bent, kun je op deze manier lang in beweging blijven."

Na het mislukte avontuur in Turkije is de vorige trainer van PSV niet veel in beeld geweest. ,,Bewust", zegt Cocu. ,,Ik kies mijn dingen heel zorgvuldig uit en zeg bijna altijd 'nee' tegen interviews of publieke optredens. Dat past bij de fase waarin ik nu zit.” Vrijdag was er dan toch een 'publiek moment'. Cocu opende het Eindhovense seniorentoernooi en gaf daarmee de activiteit cachet. ,,Dit is iets waar mijn vader zich al langer voor inzet en kan ervoor zorgen dat het welbevinden van ouderen toeneemt. Mijn vader vind ik wat dat betreft een schoolvoorbeeld. Hij zet zich voor veel dingen in en is eigenlijk altijd bezig met van alles en nog wat", zegt hij over de kwieke beginnend zeventiger. Het aantal wandelvoetballers groeit snel en de clubicoon van PSV juicht het toe. ,,Een uitstekend initiatief. Ook bij PSV hebben we er een bijdrage aan willen leveren en beleven veel mensen hier plezier aan."

Afstand

Meerdere clubs probeerden Cocu de afgelopen maanden in te lijven als trainer, maar hij houdt de boot af. Over zijn maanden bij Fenerbahçe praat hij niet, omdat hij dat nu simpelweg niet wil en omdat dat zo is afgesproken. ,,Het was voor mij geen optie om meteen of snel daarna ergens in te stappen. Ik wilde even afstand nemen, omdat dat goed is en omdat je de volle honderd procent energie voor een klus nodig hebt. Na twintig jaar als voetballer en daarna meer dan tien jaar als trainer weet je waar je aan begint. Ik merk nu dat de energie voor iets nieuws aan het terugkomen is. Ik sta open voor een nieuwe uitdaging in het komende seizoen, normaal gesproken in het buitenland."

Voor de verre toekomst is een terugkeer bij PSV niet uitgesloten, maar nu wil hij Mark van Bommel en zijn nieuwe technische staf de ruimte geven om invulling aan de club te geven. ,,Ik heb afscheid genomen en kom nu dus niet meer telkens op De Herdgang. Zo werkt het het beste, denk ik. Ik vind het mooi dat een aantal jonge talenten nu doorbreekt bij PSV. De afgelopen jaren heeft iedereen bij de club zich daar keihard voor ingezet en het is een mooi iets dat de koerswijziging van een aantal jaren geleden dan effect heeft."

Ajax

Over Ajax-PSV houdt hij zich op de vlakte. ,,Ik ga zeker kijken, maar hoe en wanneer weet ik nog niet. Natuurlijk herken je het gevoel dat bij dit soort wedstrijden hoort. Iedereen kijkt er enorm naar uit."

En dan gaat Cocu richting het veld. Ook de ouderen bij DBS willen stuk voor stuk een 'selfie' met hem, vaak met de verklaring dat het voor hun kleinkinderen is. Een man met toch al behoorlijk wat jaren op de teller wil iets te graag en laat zijn toestel per ongeluk op een tegel vallen. Hij moet de foto met Cocu bekopen met een paar barsten in zijn toestel, maar oogt toch als een kind zo blij. Voetbal houdt jong, zo blijkt opnieuw.