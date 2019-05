Phillip Cocu staat op de radar bij Real Betis, de club van Andrés Guardado

Mogelijk doet zich binnen niet al te lange termijn een kans voor om in Spanje aan de slag te gaan. Cocu staat op een lijst bij Real Betis, waar hij de opvolger zou kunnen worden van Quique Setién (60), die weggaat. In Spanje maken veel media melding van interesse van Betis in Cocu, maar er zijn meer kandidaten. Bij Betis voetbalt momenteel voormalig PSV-kapitein Andrés Guardado, die zondag met zijn club de competitie uitstekend afsloot. Door een 0-2 zege bij Real Madrid eindigt de ploeg in het linkerrijtje. Guardado en Cocu werkten bij PSV al samen, tussen 2014 en 2017. Cocu spreekt vloeiend Spaans en kent de voetbalcultuur in het land na zijn lange dienstverband bij FC Barcelona uitstekend.