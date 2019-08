Phillip Cocu start ook matig in Engeland

Jong PSV krijgt met Unnerstall op goal pak op de broek in Utrecht: 3-0 nederlaag

30 augustus Jong PSV heeft in Utrecht een pijnlijke nederlaag geleden. In het uitduel met de beloften van FC Utrecht stond na 90 minuten een 3-0 eindstand op het bord. PSV was de mindere van de twee ploegen en miste zoveel spelers dat veel automatismen in het team ontbraken.