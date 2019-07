Phillip Cocu wordt de nieuwe coach van Derby County en tekent tot 2023

Zaakwaarne­mer: PSV nu niet meer in beeld voor Lyanco

1 juli PSV had stevige interesse om de Braziliaan Lyanco Vojnovic (22) deze zomer in te lijven, maar lijkt om financiële redenen kansloos. Zeker nu de centrale verdediger onlangs in Toulon een uitstekend toernooi met Jong Brazilië afwerkte. Volgens zijn zaakwaarnemer Frederico Moraes heeft de Eindhovense club de interesse verlegd. ,,Die was er wel, maar nu niet meer”, zo laat hij weten aan het ED.