Phillipp Mwene is ondanks de royale overwinning van PSV ‘geïrriteerd’: ‘Hebben achterin kwaliteit genoeg’

3 tegengoals tegen Ajax, 3 tegen AS Monaco, 3 tegen Rangers FC, één tegen FC Emmen, 2 bij Go Ahead Eagles en toch ook weer eentje tegen Excelsior. Ook binnen de spelersgroep van PSV is het een dingetje dat de ploeg er dit seizoen nog niet in is geslaagd de nul te houden. ,,Ja, ik ben daar niet blij mee. Het irriteert me”, zei Mwene. Nu was het Jarrad Branthwaithe die de bal na een corner verkeerd inschatte, Siebe Horemans kopte daarna raak.