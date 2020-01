Piet Paulusma krijgt jaaronderscheiding van PSV Carnaval: ‘Als iemand het verdient, is hij het wel’

,,We vinden het tijd om Piet eens in het zonnetje te zetten. Als iemand het verdient, is hij het wel. Er zijn weinig mensen in omroepland die zich kunnen beroepen op zo’n indrukwekkende loopbaan als Piet,” aldus Bas Lammers, Grootvorst van de PSV Carnavalsclub.

Juiste carnavalshout

,,Daarnaast is hij een fervent carnavalsvierder en verblijft hij samen met zijn Friese familie en vrienden ieder jaar weer in Eindhoven om samen met de Lampegatters een mooi feestje te vieren. Dat hij uit het juiste carnavalshout is gesneden, maakte hij ook duidelijk in 2009 toen hij een jaar lang de scepter zwaaide bij PSV Carnaval als Prins Oant Moarn d’n Urste. Een Fries met Brabants bloed, zo mag je ‘m best noemen", laat Lammers weten.