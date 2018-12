Piroe maakt flinke klapper bij Jong PSV: ‘Het was een prachtige avond’

De bal had hij ook bij drie goals al gekregen en dus verdiende hij eigenlijk iets extra’s. ,,Ho ho”, zei Cody Gakpo, eveneens trefzeker. ,,Dat gaat alleen op als je zes goals maakt. Dan krijg je er twee.” Het tekent de losse en ontspannen sfeer bij Jong PSV, waar trainer Dennis Haar met een mooie klassering de winter ingaat. Vrijdag dus vooral door het scorend vermogen van Joël Piroe. Met een kwartet treffers was de spits op het scorebord de grote man bij Jong PSV, dat simpel langs Almere City FC ging: 5-2. ,,Het was een prachtige avond zo”, zei de 19-jarige spits, die met Cody Gakpo en Zakaria Aboukhlal de aanval vormde. ,,Spelers die anderen iets gunnen. We verstaan elkaar erg goed en dat helpt in het veld.”

Jong PSV was opnieuw zeer effectief en trainer Haar zag wederom de bevestiging dat zijn ploeg net als PSV in de eredivisie met scherp schiet. ,,We maken de meeste goals in de hele competitie en dat is zeker iets waar we tevreden over mogen zijn”, vond hij. ,,Joël heeft daar vanavond dan een groot aandeel in en dat komt hem toe. Het is een jongen die in zichzelf investeert en op zichzelf let, bijvoorbeeld qua lifestyle. Vergeet ook de andere aanvallers niet, die hem een paar keer fraai voor de goal zetten. Zoals Zakaria Aboukhlal bijvoorbeeld. Ook zij hebben een aandeel in deze prestatie.”