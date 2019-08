Plassen in de kleedkamer van Haugesund

video In Haugesund woont één PSV-fan: Gunnar Johan Sortland

9:22 Ongelooflijk maar waar, er woont een diehard PSV-fan in het Noorse stadje Haugesund, waar PSV donderdagavond in Europees verband gaat voetballen. Voor Gunnar Johan Sortland (32) was het echter geen onverdeeld genoegen dat zijn club (PSV) naar zijn stad (Haugesund) kwam. ,,Ik had veel liever gezien dat ze door waren gegaan in de Champions League.”