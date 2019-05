Ploegsma dankte Wim Kieft bij PSV en gaf leiding bij de meest succesvolle eredivisieploeg ooit

Ajax en PSV strijden de komende dagen om de landstitel. Met Wim Kieft beschikte het meestal ongenaakbare PSV van drie decennia geleden over een ware slotexpert. Als het in een kampioenswedstrijd niet liep, was er altijd nog Kieft. Even terug in de tijd met Kees Ploegsma senior, een van de architecten achter het PSV dat uitgroeide tot de meest succesvolle eredivisieploeg ooit.

Van voormalig staatssecretaris Joop van der Reijden zou nu op Twitter en Facebook weinig meer overgebleven zijn, als hij over PSV geroepen had wat hij in 1986 riep. Het kampioenschap van toen was volgens de in 2006 overleden bewindsman 'voor de plattelandsclub een reden om niet meer op te zien tegen Ajax en Feyenoord’, zo valt te lezen in kranten van toen.

Het zijn woorden waar Kees Ploegsma senior (73) in mei 2019 alleen maar om kan lachen. Met zes titels in zeven jaar tussen 1986 en 1992 weet hij waar PSV en Ajax in deze weken voor staan. De Eindhovenaar gaf voetbaltechnisch en commercieel leiding aan PSV en wist met zijn collega's een team te formeren dat de eredivisie jarenlang in een wurggreep hield.

,,Van stress hadden we in 1986 in ieder geval totaal geen last, ondanks dat het acht jaar geleden was dat we kampioen werden. Toen stonden we zo ver voor dat er wel hele rare dingen moesten gebeuren”, weet hij nog. PSV maakte de klus in ‘86 simpel af met een ruime zege op Go Ahead Eagles (8-2), waarmee het de suprematie in Nederland onderstreepte. Het jaar daarop was het van hetzelfde laken een pak en in 1988 was er al helemaal geen vuiltje aan de lucht. ,,In een thuiswedstrijd tegen AZ konden we het begin april al afmaken, maar viel een goal van Wim Kieft pas in de laatste minuut. Overal stonden bloemen en er waren al tal van festiviteiten gepland. Dan is het vaak lastiger om het af te maken. Die 1-0 kwam op het laatste moment, maar ook op een heel fijn moment.”

Kieft scoorde ook in de kampioenswedstrijd van 1989 voor PSV, dat de successen aaneen bleef rijgen. Na een nipt mislukte missie in 1990 volgde de memorabele 'doelsaldotitel' van 1991 en het jaar erop was opnieuw Kieft bepalend in het kampioensduel met FC Groningen. Zes op zeven, dat heeft nog nooit een andere eredivisieploeg gepresteerd.

Rotgeintje

Daarmee was de koek voor Ploegsma en de zijnen wel op. ,,In 1993 verloren we de strijd met Feyenoord, mede door een rotgeintje met een bommelding in Dordrecht. Het kostte ons in de slotfase een punt en brak ons ritme. Dat mislukte kampioenschap heeft een slechtere periode ingeleid, maar ook die komt PSV uiteindelijk altijd weer te boven."