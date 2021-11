Plots is de grillige Armindo Bruma in de eredivisie gewoon mede-topscorer van PSV

PSV kon niet echt en AS Monaco leek niet echt te willen volgens PS­V-wat­cher Elfrink: ‘PSV had eigenlijk gewoon moeten winnen’

PSV had in Monaco de Europa League-groep in de greep moeten nemen en moeten zegevieren. Dat vond PSV-watcher Rik Elfrink van het ED, die zag dat PSV tegen een zwak AS Monaco niet echt een vuist kon maken.

5 november