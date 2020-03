Podcast #PSVpraat met Aad de Mos | ‘De competitie kun je vergeten’

In aflevering zeven van de podcast #PSVpraat bellen we met PSV-clubwatcher Rik Elfrink en analist Aad de Mos over de ‘coronastop’ in de sport. ,,De competitie kun je vergeten. Neem dat maar van mij aan.”

Dat verzekert De Mos, die vrijdag 73 jaar is geworden. ,,De competitie wordt niet meer gespeeld dit seizoen. We krijgen gewoon Ajax kampioen, PSV dat vierde wordt en geen degradaties. Hoe ga je het verkopen om met elf mensen op een bank te gaan zitten? Zeven wisselspelers naast elkaar en dan nog een techische staf en medische staf op de bank. En de spelers willen gezond blijven. We moeten ons gewoon schikken aan het noodlot.”

‘In een keer kappen is heel rigoureus’

Elfrink is wat terughoudender. ,,Ieder gezonddenkend mens weet denk ik wel dat die 6 april verlengd wordt. Dat lijkt me 99% zeker. Er is enige hoop dat er in dan in mei misschien weer getraind kan worden en in juni een hervatting van de competitie plaats zou kunnen vinden. Daar is nog hoop op. Om nu in een kaar al te kappen, dat is ook heel rigoureus en heeft ook heel grote gevolgen. Laat ik het zo zeggen: wat mij betreft wordt de competitie uitgespeeld. Maar ja, wanneer, hoe of wat: dat is lastig te zeggen.”

,,Er zitten veel haken en ogen aan”, vervolgt Elfrink. ,,Het contract met Puma (nieuwe kledingsponsor, red.) begint vanaf 1 juli. Gaat dat later in of kan iedereen daar uitkomen? 30 juni is een heel belangrijke datum in de voetballerij. Dan stoppen ook spelerscontracten. Hoe dat nou verder moet, is moeilijk te zeggen.”

