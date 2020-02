Podcast #PSVpraat met @Garrincha | ‘Kans groot dat nieuwe trainer PSV buitenlander is’

In aflevering zes van de podcast #PSVpraat zoomen PSV-watchers Rik Elfrink en Chris Ottens in op de trainersvacature bij de Eindhovenaren. PSV-Twitteraar Garrincha verwoordt het gevoel dat onder de fans leeft. ,,Als PSV-supporter ben je toch gewend dat er redelijk wat wedstrijden zijn die sowieso gewonnen worden. Momenteel is daar geen sprake van.”

Elfrink had het na de verloren topper tegen Ajax over een nieuwe realiteit bij PSV, die volledig is gericht op het veiligstellen van Europees voetbal. ,,Het is belangrijk dat de supporters en spelers en staf elkaar weer helemaal kunnen vinden en voor dat gezamenlijke doel proberen te vechten. Kortom: het is keihard nodig dat PSV zich gewoon plaatst.”

‘Hopelijk komend weekend al een stijgende lijn’

Daar sluit Garrincha, met zijn hoofdzakelijk PSV-gerelateerde tweets goed voor meer dan 7.000 volgers op Twitter, zich bij aan. ,,Ik denk dat er zeker een moment gaat komen dat er weer langzaam een stijgende lijn in zal komen te zitten, hopelijk vanaf komend weekend al. Maar we hebben op dit moment geen team waarbij je er vanuit kan gaan dat dat heel snel of soepel zal gebeuren.”

Tien kraampjes in de winter, honderden in de zomer

Een cijfer voor de transferperiode? Een voldoende, denkt Elfrink. ,,Ja, wat kun je verder doen? Het probleem is: in de winter kun je niet zoveel doen, omdat veel spelers vastliggen. Je moet het vergelijken met een fysieke markt, waarbij je in de winter misschien tien kraampjes hebt en in de zomer honderden. Op het moment dat je nu een speler gaat halen, verbrand je misschien de transferwaarde van andere spelers.”

Schreuder, Schmidt en Van Gaal

Garrincha heeft de voorkeur voor een buitenlandse trainer bij PSV, ook omdat er weinig geschikte Nederlanders zijn. ,,Dat zou betekenen dat PSV over de grens zou moeten kijken. Op Twitter heb ik wel eens Alfred Schreuder genoemd, wat wel een Nederlander is. Dat lijkt me een interessante trainer, een moderne trainer. Dat vind ik wel een belangrijke voorwaarde.”

Elfrink denkt dat Schreuder aan de prijzige kant is voor PSV. Niet alleen de naam van Louis van Gaal valt (‘zeer onwaarschijnlijk’), ook die van Roger Schmidt (ex-Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen). ,,Ik heb dat ook al een keer geopperd, ik denk dat je iemand zou moeten hebben die het beste van beide werelden kan verenigen.” Daar sluit Ottens zich bij aan: ,,De laatste maanden was het telkens kampje-dit, kampje-dat. Ik denk dat het goed is dat er iemand van buitenaf komt. Dat kan voor een frisse wind zorgen.”

