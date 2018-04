Pol van Boekel fluit zondag duel tussen ADO en kampioen PSV

Om 14.30 fluit de arbiter voor de aftrap in een wedstrijd waarin voor PSV weinig meer op het spel staat, behoudens prestige. ADO kan zich nog plaatsen voor de nacompetitie waarin om een Europa League-ticket wordt gevoetbald.

PSV had het de afgelopen jaren moeilijk in Den Haag en verloor er de vorige twee seizoenen twee punten. Het duel uit seizoen 2015-2016 staat bekend als de wedstrijd waarin toenmalig ADO-goalie Martin Hansen met de hak in extremis de gelijkmaker (2-2) forceerde.