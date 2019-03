Poortvliet: ‘Die 1-4 in Amsterdam is mijn mooiste winst op Ajax’

,,Dat is voor mij die 1-4 in het Olympisch Stadion in 1977. Een van de mooiste wedstrijden die ik tegen Ajax heb gespeeld. We waren die dag heer en meester. Ik maakte zelf nog de 0-3, alleen voor Pietje (Piet Schrijvers, red.) en die passeer je niet zomaar. We hadden sowieso een goede ploeg met Van der Kuijlen, Brandts, de gebroeders Van de Kerkhof en Deijkers. Ajax had zijn tijd een beetje gehad na een aantal goede jaren. Bij PSV waren we toen juist heel sterk, we werden dat seizoen ruim kampioen en pakten de UEFA Cup.”