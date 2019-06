Portugees Bruma tekent voor vijf jaar bij PSV

Angeliño tekent volgende week bij Manchester City

8:52 De transfer van linksback Angeliño naar Manchester City gaat gewoon door. Dat stellen bronnen in zijn omgeving in reactie op berichtgeving vanuit Engeland dat Pep Guardiola zou overwegen om hem nog niet aan de A-selectie van de Britten toe te voegen. Hij tekent volgende week in Engeland en sluit aan het eind van de week aan bij de eerste trainingen van de ploeg.