Positief denken helpt Cody Gakpo bij PSV: ‘We moeten als groep een geheel vormen’

Een wedstrijd op een andere plek dan het Philips Stadion rustig uitspelen met een 0-3 op het bord, dat was al een tijdje geleden voor PSV. Aanvaller Cody Gakpo vond het heerlijk. ,,Het is fijn om dan in de eindfase meer ruimtes te krijgen, maar er hadden wel meer goals kunnen vallen”, vond hij.

Met een verschroeiend schot maakte de Eindhovenaar zijn vijfde treffer van het seizoen in de eredivisie. ,,Die was hard inderdaad en ik ben er blij mee. Het was een moeilijke periode voor ons, maar we hebben vorige week een streep onder de situatie gezet die er was en proberen nu positief te denken. Dat geldt ook voor mezelf en als je blijft winnen, is dat stukken minder moeilijk. Ik ben blij dat ik speel en moet mezelf laten zien op trainingen en in wedstrijden om dat zou te houden.”



PSV wil een serie overwinningen neerzetten en de basisploeg bleef in Den Haag dezelfde als afgelopen week. ,,Dat is natuurlijk een zaak voor de technische staf. Wij moeten als spelersgroep een geheel vormen, met de spelers die niet en wel op het veld staan.”