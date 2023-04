Pover PSV maakt op benauwde avond een einde aan het bekersprookje van Spakenburg

Ze zagen het in Spakenburg als de wedstrijd van de eeuw, maar PSV deed met pijn en moeite wat het moest doen en beëindigde het succesverhaal van de amateurclub. Het werd 1-2 voor de ploeg van Ruud van Nistelrooij, die verzekerd is van een plekje in de bekerfinale op 30 april.

Erick Gutiérrez dook nog net niet het vak met PSV-supporters in, zó blij was de Mexicaan dat hij op slag van rust de 0-1 maakte tegen de nummer tien van de tweede divisie. Tot die goal had PSV het ook best lastig in het vissersdorp, waar ze de wedstrijd van de eeuw beleefden.

Het was pas de derde keer in de historie van het bekertoernooi dat een amateurclub in de halve finale stond en dat mocht de hele wereld weten. Na een heuse vuurwerkshow begon de wedstrijd al vijf minuten later, ook omdat de tractor met dj niet 1,2,3 van het veld kon.

Ongelukkige Til

Het is de charme van het bekertoernooi, maar het sprookje van Spakenburg spatte nu toch uiteen. PSV begon moeizaam op de stroeve kunstgrasmat, maar kreeg via Guus Til al snel de kans op de openingstreffer. Alleen Til was op zijn zachtst gezegd ongelukkig in de afronding.

Én Spakenburg gooide de beuk erin, de ene na de andere PSV’er vloog door de lucht, maar arbiter Jeroen Manschot hield zijn kaarten lang op zak. Op slag van rust wist PSV toch het verschil te maken: André Ramalho knikte door, Gutiérrez frommelde de bal over de lijn: 0-1.

Fraaie goal

In de tweede helft ging het beter voor PSV, Patrick van Aanholt verdubbelde de voorsprong al snel na een combinatie met Xavi Simons: 0-2. Toch was het nog niet gedaan, het publiek in Spakenburg kreeg toch nog zijn moment, en hoe: Dwayne Green poeierde een afgeslagen bal van ver over Joël Drommel heen. Een fraaie goal, die past in het Spakenburgse sprookje.

PSV maakte echter een einde aan dat sprookje, zij het met hangen en wurgen. Spakenburg kreeg zelfs nog kansen op de 2-2, maar die viel niet meer. En dus gaat PSV naar de finale in de Kuip. Feyenoord of Ajax is daarin de tegenstander, zij spelen woensdag tegen elkaar.

Met onder meer een trekker op het veld en supporters op het dak, was er genoeg te zien voor en tijdens Spakenburg - PSV. Bekijk de mooiste foto's in onze fotoserie.

Volledig scherm PSV moet alle zeilen bijzetten tegen Spakenburg. © ANP

