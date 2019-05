Prachtig afscheid van PSV voor Jaëll Hattu

Zijn 2-0 betekende de eindstand en was voor Jong PSV de bevestiging dat de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie van dit seizoen een feit is. Een prachtige prestatie, waar Hattu in maar tien duels aan bijdroeg. Hij viel meestal kort voor tijd in, net zoals vrijdagavond. Desondanks hield Hattu het hoofd overeind bij trainingen en wedstrijden en was hij dit seizoen een gewaardeerd lid van het team. Dat laatste was duidelijk te zien na zijn goal: Hattu was binnen een paar seconden bedolven onder de teamgenoten.