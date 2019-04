Precies 10 jaar geleden stapte ‘murmelaar’ Ten Hag binnen bij PSV, nu kan hij zich kronen tot veelwinnaar

‘Haarbal’ helpt Luuk de Jong alsnog aan nummer 28

29 april Er is flink over gesteggeld, maar maandag kwam er alsnog duidelijkheid over de 0-2 van PSV bij Willem II, afgelopen donderdag. De KNVB heeft besloten de ‘haarbal’ aan Luuk de Jong toe te kennen, nadat eerder Michal Sadílek op het wedstrijdformulier stond.