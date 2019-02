‘Profeet’ René van de Kerkhof legt het af tegen broer Willy

Onder andere de verrassende zege van FC Eindhoven op bezoek bij Go Ahead Eagles zag René van de Kerkhof niet aankomen. ,,FC Eindhoven is in vorm, maar toch wint Go Ahead”, zei hij bij zijn voorspellingen nog stellig. Ook de verrassende nederlagen van FC Den Bosch (uit tegen RKC Waalwijk) en Roda JC (thuis tegen Almere City) stonden een topscore in de weg.