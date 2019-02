‘Profeet’ Steef Nieuwendaal voorspelt: Jong PSV pakt punt tegen koploper, PSV maakt geen fout

FC Utrecht neemt Davy van den Berg (19) definitief over van PSV

13 februari FC Utrecht heeft jeugdspeler Davy van den Berg (19) overgenomen van PSV. Hij tekende een contract voor twee seizoenen, met een optie op een derde jaar. De Udense middenvelder had in Eindhoven geen toekomst meer en sluit aan in Utrecht, waar hij pas volgend seizoen wedstrijden kan spelen.