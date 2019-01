‘Profeet’ Willy van de Kerkhof voorspelt: ‘PSV wint zonder twijfel van FC Groningen’

PROFEET VAN DE WEEKElke week voorspelt een andere speler of clubman in dienst van een Brabantse club de wedstrijden van het weekend als Profeet van de Week. Deze week is het de beurt aan Willy van de Kerkhof, clubicoon van PSV. ,,Ik hoop er zeven of acht goed te hebben.”