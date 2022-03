PSV-aanvaller Gakpo heeft geen ernstige kwetsuur, maar inzetbaarheid voor Fortuna Sittard en Oranje uiterst twijfelachtig

NABESCHOUWING PS­V-trai­ner Schmidt geniet in Kopenhagen van zijn ploeg en zag in Mario Götze de uitblinker: ‘Maar iedereen was goed’

PSV-trainer Roger Schmidt keek donderdagavond in Kopenhagen met trots naar de verrichtingen van zijn team en daar was ook alle reden toe. Onder aanvoering van Mario Götze liepen de Eindhovenaren naar een knappe 4-0 overwinning tegen de nummer een van Denemarken, die vrijwel niets in te brengen had. In tegenstelling tot in Eindhoven, waar het 4-4 werd, had PSV gewoon een makkelijke avond en plaatste de ploeg zich voor de kwartfinale van het toernooi om de Europa Conference League.

17 maart