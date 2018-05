PSV-aanvaller Lammers in beeld voor uitleenperiode bij VVV

VVV-manager Stan Valckx heeft het oog laten vallen op spits Sam Lammers van PSV. De 21-jarige aanvaller zou in Venlo de nieuwe nummer 9 kunnen worden, al zijn er nog meerdere kandidaten. Valckx heeft de interesse, die nu wordt gemeld door De Limburger, in een eerder stadium niet tegengesproken.

Lammers speelde de afgelopen seizoenen vooral bij Jong PSV, maar maakte ook al zijn debuut in de eredivisie. Waar hij bij het beloftenteam vaak scoorde en de nodige speeltijd kreeg, lukte het nog niet om een plek te veroveren in PSV 1. De 21-jarige spits uit Goirle is de all time-topscorer van Jong PSV, met dertig goals. Daarnaast maakte hij in de hoogste afdeling al twee goals. Dit seizoen kwam hij in PSV 1 alleen tot scoren in een bekerduel met SDC Putten.

Romero

Of PSV genegen is om Lammers nu al te verhuren, valt te betwijfelen. Bij de club heeft nieuweling Maximiliano Romero nog geen minuut gespeeld en hij moet vanaf 27 juni zijn kans pakken in de voorbereiding. Daarnaast is het mogelijk dat Luuk de Jong een transfer maakt. In dat geval is een langere aanwezigheid van Lammers mogelijk gewenst.