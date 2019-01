PSV-aanvoerder De Jong weet waar hij het voor doet: ‘Soms kijk ik filmpjes van de kampioenswedstrijd terug’

De Jong leefde tijdens de eerste seizoenshelft helemaal op. De aanvaller schoot in de eredivisie al veertien keer raak. Daarnaast vond De Jong drie keer het doel in de Champions League. Al blijft de topschutter er zelf kalm onder. Hij ziet zijn rol uitgebreider dan enkel het maken van doelpunten. ,,Het is lekker dat je zo'n seizoenshelft kan spelen en belangrijk kan zijn voor het team. Als ik mijn doelpunten maak, wil ik óók belangrijk zijn voor het team. Dat ben ik nu ook. Het liefst druk je dat in cijfers uit.”

PSV ging de winterstop met weergaloze cijfers als koploper in. In het bekertoernooi en de Champions League strandde de regerend landskampioen echter snel. Daar is de aanvoerder ontevreden over. ,,Een tegenvaller dat we zo snel uit de beker lagen. En jammer dat we in de Champions League niet meer punten hebben kunnen halen, waar we toch een paar goede wedstrijden hebben weggelegd.”

Op scherp

Ondanks dat er slechts één van de zeventien eredivisiewedstrijden niet in winst werd omgezet, houdt de spits zijn ploeg scherp. ,,In de competitie waren er een paar wedstrijden dat we ons zelf niet waren. En het moeilijk hadden.” De Jong relativeert echter snel. ,,Het gebeurt altijd dat je moeilijke wedstrijden hebt. Maar dat vind ik eerder jammer, dan dat het een tegenvaller is.”

Dat PSV in het nieuwe jaar wederom een serie als in de eerste seizoenshelft kan wegzetten, is niet reëel volgens De Jong. ,,Uiteindelijk ga je punten verspelen. Maar wanneer dat is?! Je probeert het zolang mogelijk uit te stellen en zo lang mogelijk vol te houden.” De aanvoerder van PSV heeft wat dat betreft veel vertrouwen in zijn ploeggenoten. Hij sluit een nieuwe succesvolle reeks dan ook niet uit. ,,De groep die wij hebben is heel gretig om elke wedstrijd weer te winnen. En ziet het belang van kampioen worden. Daarvoor moet je iedere wedstrijd vol gas geven. Dan kan je hopelijk weer een mooie reeks wegzetten.”

Honger niet gestild

De Jong weet hoe het is om kampioen te worden. De topscorer van de eredivisie won de eredivisie al vier keer. Het heeft de honger niet gestild. ,,Soms kijk je de filmpjes even terug. Van de kampioenswedstrijd, het kampioensfeest. Dat geeft zo'n enorm prachtig gevoel bij iedereen die een PSV-hart heeft. Dat moet weer in je kop zitten. Dat dat is wat je weer wilt bereiken. Dat zit er goed in bij de groep.”

Behalve het kampioenschap staat voor De Jong ook de topscorerstitel op het spel. Al zou de teamspeler pur sang die ‘prijs’ graag aan een ander laten, als hij in ruil daarvoor de kampioensschaal de lucht in mag tillen. ,,Ik hoop dat er straks een extra schaaltje achter mijn naam staat. Dat is het belangrijkste.”