PSV-aanvoerder Ibrahim Afellay maakt rentree in oefenwedstrijd

PSV-ADO mogelijk op zondag­avond om acht uur: ‘Zoveel mogelijk rust voor PSV’

1 augustus De eerste thuiswedstrijd van PSV in het nieuwe eredivisieseizoen wordt mogelijk om 20.00 uur gespeeld. De club speelt op zondag 11 augustus in het Philips Stadion tegen ADO en de KNVB heeft de optie op tafel gelegd om het duel op die dag later in de avond te spelen. Dat zou een primeur in Eindhoven zijn.