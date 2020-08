PSV aast op Kim, het ‘monster’ dat waarschijnlijk een monsterachtig bedrag kost

Clubs uit bijna alle Europese topcompetities maken jacht op hem. Waar zijn volgende bestemming ook ligt, het gaat de nieuwe werkgever van verdediger Kim Min-Jae geld kosten. En flink ook. De 23-jarige Koreaan is in deze transferweken ook een van de beoogde prooien van PSV. De marktwaarde van ‘het monster’ wordt met een natte vinger geschat op pakweg vijftien miljoen euro en PSV probeert zich goed te positioneren in de transferstrijd. Lazio Roma, Tottenham Hotspur en Watford zijn in het geruchtencircuit ook aan hem gekoppeld.

Coöperatie

PSV-trainer Roger Schmidt kent de 30-voudig Koreaans international van zijn periode als coach in China. Ze werkten een half seizoen samen en daarvoor speelde hij in de Koreaanse competitie. Schmidt is overtuigd van de capaciteiten van Kim, die voor het eerst in zijn carrière de stap naar Europa kan en waarschijnlijk ook gaat maken. PSV heeft misschien een streepje voor vanwege de eerdere coöperatie tussen Schmidt en Kim en omdat bijvoorbeeld Ji-Sung Park en Young-Pyo Lee in Eindhoven slaagden. Bovendien is Guus Hiddink in het land van Kim een voetballegende.

Bij zijn huidige club Beijing Guoan tellen dat soort sentimenten helemaal niet en gaat het om cash. PSV heeft de Chinezen in een eerder stadium al gepolst voor de koop van Kim en weet dat er een monsterachtig bedrag met een transfer voor ‘het monster’ is gemoeid. Het wordt hoe dan ook een hels karwei om hem in het Philips Stadion te krijgen. De lange verdediger heeft zijn bijnaam - in de voetballerij veel vleiender dan in het gewone leven - te danken aan zijn soevereine defensieve optredens. In eerste instantie was het antwoord vanuit zijn huidige Chinese club richting PSV dat een verkoop helemaal niet mogelijk is. Inmiddels is het wel duidelijk dat de speler zelf een vertrekwens heeft en zijn carrière op een hoger niveau wil voorzetten. Misschien ligt de sleutel voor zijn toekomst wel bij hemzelf.

Opleidingsinstituut

Wennen aan de stap naar Europa zou voor Kim bij PSV ideaal kunnen zijn. De leiding van PSV ziet de club als opleidingsinstituut voor ploegen uit de grote competities. Een of twee seizoenen spelen in Eindhoven en hij zou in het ideale plaatje klaar kunnen zijn om de stap naar de Premier League te maken, om maar een competitie te noemen. De druk op Kim zou nu in Italië en Engeland hoger kunnen zijn en daar zal hem normaal gesproken ook minder aanpassingstijd worden gegund. In Eindhoven moet er ook gepresteerd worden, maar heeft Kim in ieder geval al een voor hem vertrouwd voelende coach en assistent (Jörn Wolf) om zich heen. Met Timo Baumgartl, Olivier Boscagli, Nick Viergever, Armando Obispo en Jordan Teze is er uiteraard ook gewoon concurrentie waar hij mee af moet rekenen.

Momenteel is Kim nog in China en afgelopen week werd hij door zijn huidige coach Bruno Genesio weggehouden bij een persconferentie. Hij wilde hem in bescherming nemen, mede vanwege de aanhoudende geruchtenstroom over een transfer. Daarbij valt ook regelmatig de naam van PSV, dat diepe zakken moet hebben om ook deze wens van Roger Schmidt te kunnen honoreren.