‘PSV absoluut niet kansloos op Wembley’

Talenten van PSV kunnen het niet bolwerken tegen Tottenham Hotspur

14:54 De PSV-talentenploeg van Ruud van Nistelrooij heeft in de UEFA Youth League een nederlaag moeten incasseren tegen de leeftijdsgenoten van Tottenham Hotspur. Op het trainingscomplex van Spurs in Londen, waar ongeveer honderd toeschouwers welkom waren, eindigde het duel in 2-0 voor de Britten.