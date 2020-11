PSV-ADO staat voor PSV in het teken van fit blijven en de punten pakken

Trainer Roger Schmidt maakte zich afgelopen week zorgen over de situatie bij zijn club. In de eerste plaats natuurlijk vanwege de corona-besmettingen binnen zijn ploeg, maar ook om de fitte spelers. Schmidt vindt dat hij de ‘overblijvers' bij PSV in korte tijd zwaar moet belasten. De ploeg zit drie weken lang in een ritme van twee wedstrijden per week en de trainer denkt dat dat na de lange corona-stop in Nederland (eerder dit jaar) niet voor iedereen zo eenvoudig te verteren is. Donyell Malen komt bijvoorbeeld terug van een blessure, Mario Götze speelde dit seizoen heel weinig, Mauro Júnior was afgelopen week niet helemaal fit en ook Ryan Thomas had de afgelopen maanden af en toe klachten.