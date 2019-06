PSV, Ajax, AZ en FC Utrecht kunnen beloften weer vaker opstellen in de eerste divisie

Talentvolle beloften van PSV, Ajax, AZ en FC Utrecht mogen komend seizoen vaker in de eerste divisie spelen. Tussen de KNVB, de clubs in de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie is afgelopen week een akkoord bereikt over het schrappen van de zogeheten 'formulierregel'. Jonge spelers die afgelopen seizoen bij een eerste elftal op het wedstrijdformulier stonden, konden op de daaropvolgende maandag niet in actie komen bij een Jong-team. Die regel dupeerde bij PSV bijvoorbeeld de 20-jarige talenten Armando Obispo (foto) en Dante Rigo. Zij vielen regelmatig tussen wal en schip, omdat ze wel bij de wedstrijdselectie van PSV 1 zaten en bij de A-ploeg zelden of niet speelden en dus ook niet bij Jong PSV actief konden zijn.

Keepers

Komend seizoen moeten talenten in een weekend daadwerkelijk in het eerste elftal gespeeld hebben om op de maandag daarop niet meer deel te mogen nemen bij Jong-teams. Wie niet tussen de lijnen heeft gestaan, kan dus gewoon in actie komen bij een beloftenploeg. Ook komen er nieuwe regels voor keepers, die tot hun 25ste in plaats van hun 23ste mogen deelnemen bij Jong-teams. Komend seizoen mogen alleen veldspelers die na 31 december 1996 geboren zijn in een beloftenteam in de eerste divisie voetballen. Voor keepers geldt dat vanaf geboortedatum 31 december 1994.

Geen dispensatieregel

De eredivisieclubs zijn er niet in geslaagd een dispensatieregel af te spreken voor spelers ouder dan 23 jaar. Dat betekent dat clubs als Ajax en PSV soms oefenwedstrijden in moeten lassen om revaliderende spelers van 23 jaar en ouder weer wedstrijdfit te krijgen. Afgelopen seizoen was het bij PSV soms ook lastig om ervoor te zorgen dat spelers als Trent Sainsbury en Aziz Behich wedstrijdritme zouden krijgen. Zij zijn ouder dan 23 jaar en zaten heel vaak op de bank, terwijl ze ook niet bij het tweede elftal konden spelen.