PSV al jaren uitstekend op dreef in de wintermaanden

In de kalendermaanden december, januari en februari valt doorgaans geen prijs te winnen, maar is het uiteraard wel mogelijk om in de competitie achterop te raken of uit te lopen op de concurrentie. Over de afgelopen jaren valt op dat PSV in de wintermaanden van alle ploegen in de eredivisie verreweg de best presterende formatie is.