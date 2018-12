PSV al vijf kalenderjaren op rij de beste van Nederland

PSV ook in 2018 ongekend sterk in het Philips Stadion, beste competitie­helft van de eeuw

13:37 Na 2017 was ook 2018 een jaar waarin PSV in thuiswedstrijden in de eredivisie regelmatig flink huishield en niet werd geklopt. De ploeg pakte in Eindhoven 47 punten uit 17 thuisduels, met als doelsaldo 57-5. In 2017 deed PSV het overigens nog beter, toen uit 18 duels met 54 punten de volle mep werd gepakt. Het doelsaldo in dat jaar was 50-11.