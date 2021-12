PSV als koploper de winterstop in na eenvoudige zege op Go Ahead Eagles

PSV heeft donderdagavond zonder al te veel problemen Go Ahead Eagles verslagen: 2-0. Daardoor klimt PSV weer over Ajax heen én gaat de ploeg van Roger Schmidt als koploper de winterstop in. Een tegenvaller was de blessure van André Ramalho.

Het is alsof iedereen dit seizoen kan scoren voor PSV in de eredivisie. Tegen het makke Go Ahead Eagles was het Phillipp Mwene die de score opende. De rechtsback maakte alweer voor de derde competitiewedstrijd op rij een doelpunt en trad daarmee in de voetsporen van Ronald Koeman: hij was in 1989 de laatste PSV-verdediger die dat voor elkaar kreeg.

Mwene schoot na 9 minuten al raak en was alweer de tiende (!) speler die minstens drie keer heeft gescoord voor PSV in dit eredivisieseizoen. De Oostenrijker sneed naar binnen en schoot met zijn linker feilloos raak: 1-0. En dat uit de eerste de beste mogelijkheid.

Blessure Ramalho

Na die 1-0 was het wachten op de 2-0. Die viel in de eerste helft niet meer: of het nu Cody Gakpo, Mario Götze of de ongelukkige Carlos Vinícius was: ze misten allemaal scherpte. Tussendoor viel André Ramalho nog uit met een ogenschijnlijk vervelende blessure aan zijn linkerenkel.

Ook in de tweede helft ging PSV vrolijk door met het missen van kansen, vooral Vinícius ook weer. Daardoor bleef het toch nog lang spannend, al kon het vleugellamme Go Ahead maar weinig uitrichten. Alhoewel: Joël Drommel moest nog één keer reddend optreden toen de bal uit een vrije trap lelijk door stuiterde .

VAR grijpt in

Nadat Joris Kramer in de 68ste minuut - na ingrijpen van de VAR - een rode kaart kreeg voor het neerhalen van de doorgebroken Yorbe Vertessen, spijkerde Go Ahead de boel helemaal dicht en was het zoeken naar een gaatje voor PSV.

Dat kwam er na 77 minuten: invaller Maxi Romero zette goed door en bood Cody Gakpo een niet te missen kans: 2-0. Daar bleef het ook bij.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho (30. Obispo), Boscagli, Mauro Júnior (89, Max); Sangaré, Gutiérrez; Vertessen (75. Van Ginkel), Götze (89. Ledezma), Gakpo; Vinícius (75. Romero).

