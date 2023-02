PSV baalde van beperkte blessuretijd tegen Sevilla: ‘Kunnen hiermee wel door naar FC Twente’

VOORBESCHOUWING PSV staat onder druk en heeft een paar opties om in Utrecht iets aan de basis te veranderen

Na de sof in Sevilla staat PSV zondag voor de wedstrijd tegen FC Utrecht flink onder druk. Nieuw puntenverlies in een uitwedstrijd betekent dat de achterstand op koploper Feyenoord oploopt naar zes of zeven punten. Is PSV dan uitgeschakeld in de titelrace? Nog niet volledig, maar niemand in Eindhoven zal dan voorlopig nog reppen over kampioensambities.