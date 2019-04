PSV is allesbehalve gelukkig met de door de KNVB veranderde speeldata aan het slot van de eredivisie. Door het sleutelwerk heeft Ajax een voordeel, nu in het drukke programma een wedstrijd naar achteren is geschoven. De ploeg krijgt in de eredivisie meer rust omdat Ajax-FC Utrecht niet zondag maar op 15 mei wordt gespeeld.

Competitie op de kop

Nu Ajax is doorgedrongen tot de halve finales van de Champions League, moest een hele speelronde van 28 april naar 15 mei verplaatst worden. Trainer Mark van Bommel kwam daar gisteren pas op terug, omdat de verplaatsing inmiddels definitief is. ,,Je zou het als oneerlijk kunnen betitelen”, zei hij. ,,Het is een uitzonderlijke situatie, die de competitie op de kop zet. Of je ergens de een na laatste wedstrijd of de laatste wedstrijd naar toe gaat, kan een voordeel of nadeel zijn. Ik heb er een heel raar gevoel bij. Schorsingen, blessures en belangen van teams kunnen wedstrijden totaal anders maken.”