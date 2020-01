PSV baalt van ‘natrappen’ Van Bommel

Binnen PSV wordt het beeld onderschreven dat voormalig trainer Mark van Bommel op dit moment bezig is om uit onvrede wegens zijn ontslag onrust te veroorzaken rondom de club. Voormalig doelman Ronald Waterreus liet deze week in een column in De Limburger weten dat Van Bommel en zijn getrouwen bezig zijn om een ‘stiekeme en achterbakse loopgravenoorlog’ te voeren richting de clubleiding. Meerdere ingewijden bij PSV schetsen de situatie dat Van Bommel nog steeds contacten met spelers en supporters onderhoudt om zijn gelijk te halen. Het veroorzaakt volgens de club moeilijk in de greep te krijgen onrust, waar niemand mee gebaat is en ook Van Bommel zelf niet.