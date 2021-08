PSV begint in Europa League met thuiswedstrijd tegen Spaanse subtopper

Het complete speelschema is zaterdagmorgen bekendgemaakt. De aftrap van alle thuisduels van PSV is om 21.00 en uit is dat steeds om 18.45.

PSV reist na het treffen met de ploeg uit Baskenland naar Sturm Graz, op 30 september. Daarna volgt het tweeluik met AS Monaco, waarna het Oostenrijkse team naar Eindhoven komt. De afsluiter is in San Sebastian, waar PSV tegen Real Sociadad speelt. De nummer 1 uit de groep gaat door naar de laatste zestien van het toernooi om de Europa League. De nummer 2 speelt na de winter een tussenronde om een plek in de laatste zestien. Dat gebeurt tegen een nummer 3 uit een Champions League-poule. De nummer 3 overwintert ook en speelt in de Europa Conference League een tussenronde tegen een nummer 2 uit een Europa Conference League-poule.