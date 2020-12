PSV begint met comfort aan eindsprint en zoekt naar beter rendement

Aanvoerder Dumfries: PSV heeft groepszege wel verdiend

10 december Denzel Dumfries was een tevreden aanvoerder na de winst van PSV op Omonia Nicosia. ,,Zelf met 4-0 winnen en dan horen dat Granada punten heeft laten liggen in Griekenland”, doelde hij op het gelijkspel in Thessaloniki (0-0). ,,En dus zijn we groepswinnaar.”