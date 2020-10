PSV begint met Jordan Teze in de basis tegen Omonia Nicosia

Iedere voetbal­lief­heb­ber snakt naar een kolkend stadion, maar die vette worst is nog lang niet gaar

26 oktober ,,We zullen doorgaan, tot we samen zijn”, zong Ramses Shaffy 45 jaar voor het uitbreken van de coronacrisis. Doorgaan tot we samen zijn: die zin lijkt ook voor het profvoetbal actueler dan ooit. Iedere liefhebber of supporter snakt naar een verantwoord bezoek aan een kolkend stadion. Samen weer juichen, samen een keer vloeken of schelden omdat het helemaal niks is. Maar in ieder geval samen, om met elkaar emoties te delen. Bijna niks is te vergelijken met de ontlading of ontzetting die 35.000 mensen tegelijk kunnen voelen. Het is voor velen verslavend.