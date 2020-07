PSV begonnen aan nieuw seizoen: Donyell Malen keert terug bij de groepstraining

Willem II probeert Robbin Ruiter nu los te weken bij PSV, Heerenveen haakt af

19 juli Willem II is op dit moment de meest serieuze gegadigde om Robbin Ruiter (33) bij PSV los te weken, nadat sc Heerenveen is afgehaakt. De Tilburgers zijn in gesprek met PSV over een afkoopsom en zijn bereid om een vergoeding te betalen. De Eindhovenaren willen nog een aantal tonnen voor Ruiter ontvangen. Geen van de partijen meldt nog een akkoord. Ruiter kan eerste doelman worden bij de nummer vijf van de eredivisie van vorig seizoen.