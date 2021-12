PSV begroet Mario Götze en Philipp Max weer bij de selectie in San Sebastián

Ritsu Doan baalt van een set gemiste kansen bij PSV: ‘Dit moet beter de volgende keer’

Voor PSV zat er zondagmiddag in Heerenveen veel meer in het vat dan een punt, zo leek het vanaf de kant. Ook Ritsu Doan had dat zo ervaren, vertelde hij na afloop van de 1-1 remise in de perskamer van de Friese club. De aanvaller had gezien dat zijn team nogal wat kansen miste en achterin in de eindfase een onnodige fout maakte.

28 november