PSV begroet opgebloeide Mauro Júnior deze week

Onder Phillip Cocu kwam een nog jonge Mauro al regelmatig aan spelen toe in het eerste elftal, maar in seizoen 2018-2019 kreeg hij amper kansen meer. Dat voetbaljaar nam hij Jong PSV nog wel regelmatig op sleeptouw, wat ook de hoge eindklassering (derde) van de beloftenploeg in dat seizoen in de Keuken Kampioen Divisie deels verklaardde. In Almelo gaf Mauro die prestaties een goed vervolg. Met zes goals (een treffer werd ook nog onterecht afgekeurd) en evenveel assists was hij van grote waarde voor de nummer acht van het afgelopen seizoen.

Of er bij PSV nieuwe kansen komen, is aan de volgende coach Roger Schmidt. Mauro kan aan de zijkanten voorin uit de voeten, maar is ook een offensieve spelmaker die in kleine ruimtes beslissend kan zijn. Met Mohamed Ihattaren heeft PSV voor de positie van nummer tien een zware concurrent voor hem aan boord, al moet Schmidt natuurlijk nog bepalen welke accenten hij met het spelersmateriaal van PSV denkt te kunnen leggen. Mauro lijkt in ieder geval in aanmerking te komen voor een selectieplek die dicht tegen de basis aan zit. Hij heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2022, waarmee komend seizoen voor hem cruciaal wordt. Sinds hij in 2014 voor het eerst in Nederland landde en met zijn Braziliaanse club tijdens een toernooi in Nuenen actief was, is het zijn doel geweest om hier te blijven en bij PSV door te breken.