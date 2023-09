PSV-belofte Babadi debuteert met mooie goal en voorassist bij Jong Oranje

Inmiddels staat hij daar even niet meer in de basis, maar Bosz zei eerder al dat dit niets te maken heeft met zijn prestaties. Ismael Saibari was in grote vorm en deed het simpelweg nog beter, waardoor Bosz een lastige keuze moest maken.

Trots

Babadi werd desondanks meteen geselecteerd voor Jong Oranje en liet een goede indruk achter in een team dat grotendeels vernieuwd is. Hij is momenteel de enige PSV'er die uitkomt in het team en gaf deze week al aan dat het hem trots maakt. Peter Bosz vertelde hem afgelopen week het nieuws en Babadi was blij met zijn kans.